2018-11-15T09:32:39+03:00
Общество

К землям многодетных семей Хабаровска проложат дороги

Осенью будущего года к к земельным участкам добираться будет значительно проще
Ульяна КОСКИНА
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К землям многодетных семей Хабаровска проложат дорогиК землям многодетных семей Хабаровска проложат дорогиФото: Евгения ГУСЕВА
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Осенью следующего года к земельным участкам многодетных семей Хабаровска планируют подвести дороги. Для этого до конца 2018 года собираются заключить контракты с подрядчиками. Работы развернутся в районе улиц Яровая, Трехгорная, Моховая и Красноярская. 76 миллионов рублей, необходимых на развитие дорожной сети, выделит краевой бюджет.

- В планах на следующий год выделить еще 53 надела в Железнодорожном районе в границах улиц Яровая – Трехгорная – Лучистая, - сообщил Вячеслав И Ин Су, исполняющий обязанности главного архитектора города. - Уже разрабатывают документацию по планировке территорий.

В этом году многодетные уже получили больше 150 участков. Всего же за последние пять лет администрация города предоставила 469 земель.

Напомним, право получить надел под строительство имеют семьи, в которых три и более детей.

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