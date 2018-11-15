В хабаровском заповеднике завелись охотники на соболей

СЕГОДНЯ 07:18 2018-11-15T07:18:57+03:00

Пока об этом говорит цепочка капканов, расставленных в лесу

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В заповеднике «Большехехцирский» обнаружили цепочку капканов, рассчитанных на пушного зверя. Владельцев этого имущества явно не интересовала красота здешней природы, припорошенной снегом. Сотрудники заказника считают, что браконьеры хотели добыть с помощью приспособлений соболей.

- В это время года любители пушнины выходят на охоту. Чтобы остановить истребление дикого зверя, ведется усиленное патрулирование местности. В этот раз проверяющие исследовали восемь километров маршрута по территории заказника «Хехцирский» и обнаружили 16 капканов. Найденные приспособления уже изъяли, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Сотрудники заповедника напоминают, что браконьерство недопустимо, а нарушителей за это преступление строго наказывают. Так, за одного убитого соболя пойманному злоумышленнику придется заплатить штраф до 105 тысяч рублей.