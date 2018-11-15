2018-11-15T09:42:32+03:00
Общество

На оплату коммуналки хабаровским льготникам выделят еще миллиард рублей

Выплаты можно оформить в центрах соцподдержки или в МФЦ
Ульяна КОСКИНА
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На оплату коммуналки хабаровским льготникам выделят еще миллиардНа оплату коммуналки хабаровским льготникам выделят еще миллиардФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае выделят дополнительные деньги на оплату коммунальных платежей льготникам. Сумма может составить более миллиарда рублей.

- Субсидии положены тем, у кого затраты на коммунальные услуги превышают 22 процента от дохода. В семьях, наоборот, смотрят на заработок каждого. Компенсации также могут получить участники ВОВ, инвалиды, ветераны боевых действий, ветераны труда, реабилитированные граждане, - сообщила Наталья Нелюбина, начальник управления соцподдержки населения. - Им оплачивают половину понесенных расходов. Многодетным же возвращают до 30 процентов.

Выплаты можно оформить в любом из центров соцподдержки или в МФЦ. Для этого нужно написать заявление и предоставить пакет документов. В него входит паспорт заявителя и членов его семьи, квитанции, оплаченные за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за месяц до обращения, подтверждение доходов заявителя и членов его семьи за полгода до обращения. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства - договор найма, приватизации, свидетельство о праве собственности.

Добавим, размер компенсации зависит от количества проживающих людей, состояния жилья, формы собственности. Еще одно условие – отсутствие задолженности по коммуналке. К слову, за 10 месяцев этого года жителям уже выплатили свыше двух миллиардов рублей.

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