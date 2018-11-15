Из-за путевок в «Артек» на чиновницу из Биробиджана завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:19 2018-11-15T08:33:26+03:00

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В Биробиджане завели уголовное дело на бывшего заместителя комитета образования ЕАО за превышение должностных полномочий. По версии следствия, чиновница подделала документы и отправила на отдых в международный центр «Артек» своих племянников. Тем самым она нарушила законодательство об образовании и противодействии коррупции.

Проверку по этому инциденту проводили в сентября этого года. Поводом стала информация, поступившая от губернатора региона. Обвиняемая также занимала пост председателя комиссии, распределяющей путевки в центр.

- Во время проверки установили, что в июле этого года она внесла в список отдыхающих своих племянников, а потом указала неверные данные в документы, которые подписала, не имея на это право. К слову, родственники чиновницы не проживали на территории области и не учились в здешних школах, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Как выяснилось позже, у подозреваемой были подобные нарушения в 2016, 2017 и 2018 годах. Нашли и другие огрехи в ее работе. Например, когда она сопровождала делегации школьников в Анапу за счет денег, которые собрали родители. Из них она оплачивала расходы на питание.

Расследование уголовного дела в прокуратуре взяли на контроль.