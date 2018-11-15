Хабаровчане получат еще больше скидок по «Народной карте»

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-15T09:57:59+03:00

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Проект «Народная карта – Наш выбор 27» в Хабаровском крае пополнится новыми участниками. Скидки готовы предоставить магазины сантехники, производители дикоросов и меда, а также крупный гостиничный комплекс. Есть желающие и из других городов.

- Ранее обладателями карт стали 10 человек. Акция получила хороший отклик, в ближайшее время ее планируют повторить, - рассказала Екатерина Чабан, замначальника управления министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. - Все карты бесплатные, ни о каких вознаграждениях речи не может идти.

Скидки по картам составляют от трех до 25 процентов. Воспользоваться ими можно в магазинах, участвующих в проекте. Однако, если покупателю поступил отказ от продавца, следует сообщить об этом в краевой минпромторг. При этом обязательно нужно указать адрес торговой точки, чтобы специалисты смогли незамедлительно выяснить, почему скидку не сделали.

На данный момент проект «Народная карта – Наш выбор 27» насчитывает 114 участников, это 326 объектов торговли. Напомним, ранее карты выдвали на избирательных участках во время выборов губернатора региона, сейчас пластик разыгривают в соцсети.