2018-11-15T07:51:11+03:00
Происшествия

Кроссовер сбил на «зебре» 18-летнего хабаровчанина

Пострадавшего госпитализировали в больницу
Ольга КИВА
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Кроссовер сбил на «зебре» 18-летнего хабаровчанинаКроссовер сбил на «зебре» 18-летнего хабаровчанинаФото: Социальные сети
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Вечером 14 ноября произошла дорожная авария, в которой пострадал 18-летний пешеход. Происшествие случилось на улице Воронежской. Ничего не предвещало беды, когда парень собирался перейти дорогу. На его беду в это время по дороге ехал Lexus RX330, под колесами которго и оказался бедолага. Водитель, видимо, не заметил молодого человека или просто не успел затормозить. К слову потерпевший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщил источник «КП», парню вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей тяжелой степени. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По предварительной информации, за рулем кроссовера находился 24 хабаровчанин. Опыт вождения у него — четыре года. Экспертиза показала, что в момент дорожного происшествия он был трезв.

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