2018-11-15T10:28:59+03:00
Общество

Комсомольчане массово будут решать задачи по математике

Это случится во время флешмоба, который пройдет 24 ноября
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Комсомольчане массово будут решать задачи по математикеКомсомольчане массово будут решать задачи по математикеФото: Мария ЛЕНЦ
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В рамках масштабной образовательной акции по математике под названием MathCat участникам предложат четыре набора задач - по уровню сложности от самого легкого до самого сложного. За полтора часа, отведенные на написание теста, экзаменуемый должен решить все задачи и сдать свою работу проверочной комиссии, а уже через неделю результаты тестирования появятся на сайте проекта и будет доступны всем.

- Флешмоб пройдет 24 ноября в 16 часов в Комсомольском-на-Амуре государственном университете, - рассказали в пресс-службе администрации города Юности. - В написании необычной контрольной могут попробовать свои силы все желающие.

Регистрация на флешмоб открыта и проходит на сайте mathcat.info. Победителей - авторов лучших работ в каждом уровне сложности, наградят после подведения итогов тестирования.

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