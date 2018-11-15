2018-11-15T10:51:59+03:00
Общество

Хабаровская молодежь теперь политически подкована

Этого добились за счет образовательного проекта «Голос парламента»
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Хабаровская молодежь теперь политически подкованаХабаровская молодежь теперь политически подкованаФото: Законодательная дума Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подвели итоги образовательного проекта «Голос парламента». За восемь месяцев участники смогли узнать все о работе Закдумы, а также посетили лекции и мероприятия Молодежной общественной палаты и провели информационные встречи с местными депутатами и представителями Госдумы.

- Проект «Голос парламента» стал хорошей площадкой для открытого диалога молодёжи и власти, - сказал Сергей Луговской, председатель Законодательной Думы края. - Нынешнее поколение должно получать правильную и достоверную информацию, принимать участие в выборных мероприятиях.

Кроме того, молодые люди защитили шесть социальных проектов разной тематики. Например, Анастасия Мальцева хочет обеспечит граждан бесплатной юридической помощью. Ее будут оказывать молодежная организация через Интернет и мессенджеры.

Образовательный проект «Голос парламента» планируют продолжить и в следующем году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорожные работы в Хабаровске продлили до конца декабря
Комсомольчане массово будут решать задачи по математике
Хабаровчане получат еще больше скидок по «Народной карте»
На оплату коммуналки хабаровским льготникам выделят еще миллиард рублей
К землям многодетных семей Хабаровска проложат дороги
Главврача Советско-Гаванской больницы оштрафовали за просроченные счета
Учительницей, избившей школьника, заинтересовались следователи Хабаровского края
Из-за путевок в «Артек» на чиновницу из Биробиджана завели уголовное дело
Кроссовер сбил на «зебре» 18-летнего хабаровчанина
В хабаровском заповеднике завелись охотники на соболей
В Хабаровском крае появится новая программа пассажирских авиаперевозок
Китайцы распробовали мороженное и морс, произведенные в Хабаровском крае
Хабаровские студенты стали чаще выбирать образование в техникумах и колледжах
Бывший офисный работник из Хабаровского края строит ферму на «дальневосточном гектаре»
Хабаровский театр кукол и ТЮЗ собираются разъединить
Невидимые воры несколько месяцев разоряли дачные дома в пригороде Хабаровска
Хабаровские бизнесмены задолжали государству 160 миллионов рублей
Пару стадионов собираются обновить в Хабаровске
Погода в Хабаровске 15 ноября 2018 года: днем без осадков, вечером возможен мокрый снег
Расселением аварийных домов займется правительство Хабаровского края
Бизнесмена-комсомольчанина шокировал результат ревизии, проведенной в строящейся квартире
«Черные дровосеки» в ЕАО нарубили деревьев на пять миллионов рублей
Зараженными фруктами торговали на продуктовой базе в Хабаровске