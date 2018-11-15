Хабаровская молодежь теперь политически подкована

СЕГОДНЯ 10:52 2018-11-15T10:51:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае подвели итоги образовательного проекта «Голос парламента». За восемь месяцев участники смогли узнать все о работе Закдумы, а также посетили лекции и мероприятия Молодежной общественной палаты и провели информационные встречи с местными депутатами и представителями Госдумы.

- Проект «Голос парламента» стал хорошей площадкой для открытого диалога молодёжи и власти, - сказал Сергей Луговской, председатель Законодательной Думы края. - Нынешнее поколение должно получать правильную и достоверную информацию, принимать участие в выборных мероприятиях.

Кроме того, молодые люди защитили шесть социальных проектов разной тематики. Например, Анастасия Мальцева хочет обеспечит граждан бесплатной юридической помощью. Ее будут оказывать молодежная организация через Интернет и мессенджеры.

Образовательный проект «Голос парламента» планируют продолжить и в следующем году.