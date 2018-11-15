СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-15T12:46:21+03:00

Сахалинец одолжил родственнику машину, в которой позже нашли наркотики и патроны Фото: Иван ВИСЛОВ

Пакет с марихуаной также нашли и в квартире автовладельца

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Полицейские на Сахалине задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Однако сначала он попал в поле зрения полицейских просто как дебошир. 52-летний житель села Онора выпил по случаю и вел себя довольно шумно, и местные жители вызвали полицейских. Последние задержали смутьяна.

- Мужчину осмотрели и в одежде у него нашли полиэтиленовый пакет с травой специфического запаха. Позже экспертиза подтвердила, что это была марихуана, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Точно такой же пакет нашли и в машине фигуранта, которую в тот же день полицейские остановили для проверки документов. За рулем был родственник задержанного, а в салоне нашли еще и патроны от охотничьего ружья.

Фигурант рассказал, что «зелень» он собирался употребить сам. Как позже выяснилось, у него уже были проблемы с законом из-за незаконного оборота наркотиков. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.