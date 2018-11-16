Срок на получение маткапитала в Хабаровском крае сократили

СЕГОДНЯ 02:48 2018-11-16T02:59:29+03:00

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Хабаровские семьи смогут быстрей получать материнский капитал. Срок оформленния документа сократили до 15 дней. Раньше этот процесс занимал месяц. По правилам, необходимую информацию от других ведомств специалисты получают электронно. За счет этого получилось сократить срок выдачи сертфиката. Однако если структуры будут тянуть с ответом на запрос, то заявление рассмотрят в течение положенных 30 дней.

- Практика оформлять материский капитал за 15 дней для Хабаровского края не является новой. В таком режиме сотрудники работают весь год. Поэтому изменения в законодательстве были ожидаемы, - сообщила Татьяна Николаева, начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по краю. - Клиентские службы с новвоведением успешно справляются.

Получить сертификат на маткапитал семьи могут не только через ПФР или МФЦ, но и через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или через Госуслуги.