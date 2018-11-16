Новобранцам из Хабаровского края устроили торжественные проводы

СЕГОДНЯ 03:19 2018-11-16T03:19:02+03:00

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В Хабаровском крае торжественно проводили на службу в армию новобранцев осеннего призыва. Так совпало, что сборы будущих солдат прошли во Всероссийский день призывника, который отмечают сегодня, 15 ноября. По случаю этой даты организовали торжественную церемонию, на которую пригласили 25 призывников, которым в ближайшее время предстоит нести службу в Вооруженных силах России.

Представители командования Восточного военного округа напутствовали будущих солдат и поддержали их родителей. Также с приветственным словом выступил Александр Федосов, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства края по социальным вопросам.

- Для вас пришло время выполнить священный долг по защите нашего Отечества. Российскую армию всегда отличали воинское братство и товарищество. Уверен, вы стойко и мужественно перенесете все трудности армейского быта. Отслужив в армии, вы обретете знания и закалку, станете настоящими мужчинами, и это поможет вам в жизни, - пожелал Александр Федосов.

Во время осеннего призыва в Хабаровском крае отобрали тысячу молодых людей, которые отправятся служить в части Восточного военного округа, расположенные на территории края.