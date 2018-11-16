В Хабаровске судебные приставы выбили миллион рублей из алиментщика

СЕГОДНЯ 02:19 2018-11-16T02:19:39+03:00

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Все операции с недвижимостью хабаровчанину заблокировали после того, как он накопил миллионную задолженность по алиментам перед своим сыном. До этого, конечно, судебные приставы пытались работать с нерадивым папашей мирными способами - возбудили производство, проводили беседы, но все бестолку - мужчина не желал участвовать в жизни ребенка ни с моральной стороны, ни тем более с материальной. Повялить на должника смогла только невозможность переоформить свою жилплощадь на другое лицо.

- Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении указанного недвижимого имущества, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю. - Вскоре должник решил продать свою квартиру, однако ему было отказано в перерегистрации в связи с наличием обременения.

Чтобы не потерять покупателя, хабаровчанин внес в счет алиментов миллион рублей, а также оплатил исполнительский сбор, после чего принудительные меры воздействия были сняты.