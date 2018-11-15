2018-11-15T11:44:20+03:00
Недвижимость

Дорожные работы в Хабаровске продлили до конца декабря

В ближайшие месяцы будут благоустроены улицы Краснореченская и Выборгская
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Дорожные работы в Хабаровске продлили до конца декабряДорожные работы в Хабаровске продлили до конца декабряФото: Евгения ГУСЕВА
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На участках этих улиц пока еще только предстоит перенести инженерные коммуникации, установить освещение, проложить ливневые коллекторы и отсыпать дорожное полотно. Мэр города Сергей Кравчук обратился с просьбой к подрядчикам - ускорить темпы работ, чтобы не создавать многокилометровые пробки.

- Основные технологические операции: разработку грунта, устройство основания дороги - подрядчики выполняют ночью, для того, чтобы полностью не парализовать автодвижение, - сказал Олег Гроо, начальник управления дорог и внешнего благоустройства. - На Краснореченской на участке улиц от Богачева до Прогрессивной мы установим освещение, поднимем трамвайные пути, после чего будем прокладывать ливневый коллектор.

Что касается многострадальной Выборгской - улица ждала ремонт больше двадцати лет, так что работы предстоит много. Строители планируют расширить дорожное полотно до восьми метров, а также проложить ливневый коллектор и установить опоры освещения. Как уточнили в пресс-службе администрации города, ремонтные работы только на одной Краснореченской обойдутся бюджету в 600 миллионов рублей, а итоги по Выборгской подведут лишь в октябре следующего года, когда закончится ее восстановление.

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