Хабаровчане примерят волшебную шапку Деда Мороза

СЕГОДНЯ 03:58 2018-11-16T03:59:19+03:00

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Социальная акция «Растопи льдинку в сердце» проходит в Хабаровске. Организаторы хотят исполнить новогодние желания детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. В этом году Деду Морозу написали письма уже 90 ребят. Они попросили сказочного персонажа подарить им то, о чем они мечтают. Конверты принимали в подростково-молодежных, социальных и военно-патриотических клубах.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в благотворительном марафоне могут принять участие предприятия и учреждения города, предприниматели и бизнесмены, а также неравнодушные жители. Акция завершится новогодним праздником, который пройдет 21 декабря в одном из туристических комплексов. В программе конкурсы, игры и вкусные угощения. Также пройдет торжественное вручение заветных подарков.

Подробную информацию можно получить у специалистов городского центра по организации досуга детей и молодежи по телефону 46-70-61.