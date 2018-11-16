Уже через месяц юные комсомольчане пойдут в инженерную школу

СЕГОДНЯ 05:27 2018-11-16T05:27:09+03:00

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Строительство инженерной школы должно завершиться через месяц. Такие сроки поставил перед подрядчиком губернатор Сергей Фургал. Накануне он проверил готовность объекта во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре.

- Вопросы по финансированию решены, сейчас все зависит от строителей. Недоделок действительно пока еще много. Тем не менее, обязательства по срокам с подрядчика не снимают. Сдать объект необходимо к 15 декабря, - подчеркнул губернатор Сергей Фургал.

Строители обещают справиться с задачей вовремя. Сейчас на площадке ежедневно трудятся более 100 человек. В здании монтируют пожарную сигнализацию, системы освещения, двери в кабинетах, завершается облицовка фасада. В классах устанавливают мебель. Первыми за парты сядут ребята пятых-восьмых классов. Занятия начнутся с четвертой четверти этого учебного года. Набор десятиклассников откроют следующим летом. Педагогический состав уже укомплектовали.

Напомним, строительство инженерной школы в Комсомольске-на-Амуре началось два года назад. За это время старое здание реконструировали и построили дополнительный корпус. Проект включен в долгосрочный план комплексного развития города.