Хабаровским бизнесменам обеспечат безопасность
В Хабаровском крае собираются внедрить новый стандарт безопасности для ведения бизнеса. Это значит, что заработает специальная комиссия, которая станет разбираться с необоснованными проверками предпринимателей. Кроме того, специалисты будут помогать решать споры между частными компаниями.
- Еще одна успешная практика – интернет-ресурс «Проверенный бизнес». Это своеобразная база памяток, а также бесплатные консультации экспертов по вопросам, как действовать предпринимателям в тех или иных ситуациях, - считает Андрей Веретенников, заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края . - Такие проекты улучшат позицию региона в сфере инвестиционной привлекательности.
На протяжении двух лет край показывает высокие результаты в национальном рейтинге. По итогам прошлого года, регион вошел в ТОП-20 и занимает 18 место.