Хабаровским бизнесменам обеспечат безопасность

СЕГОДНЯ 06:44 2018-11-16T06:44:22+03:00

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В Хабаровском крае собираются внедрить новый стандарт безопасности для ведения бизнеса. Это значит, что заработает специальная комиссия, которая станет разбираться с необоснованными проверками предпринимателей. Кроме того, специалисты будут помогать решать споры между частными компаниями.

- Еще одна успешная практика – интернет-ресурс «Проверенный бизнес». Это своеобразная база памяток, а также бесплатные консультации экспертов по вопросам, как действовать предпринимателям в тех или иных ситуациях, - считает Андрей Веретенников, заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края . - Такие проекты улучшат позицию региона в сфере инвестиционной привлекательности.

На протяжении двух лет край показывает высокие результаты в национальном рейтинге. По итогам прошлого года, регион вошел в ТОП-20 и занимает 18 место.