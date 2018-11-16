2018-11-16T04:31:31+03:00
Экономика

Сингапурские инвесторы собираются построить в Хабаровском крае малотоннажный завод

Новое предприятие появится в Верхнебуреинском районе
Ольга КИВА
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Сингапурские инвесторы собираются построить в Хабаровском крае малотоннажный завод ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаСингапурские инвесторы собираются построить в Хабаровском крае малотоннажный завод ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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Инвесторы из Сингапура собираются построить в Верхнебуреинском районе малотоннажный завод по производству сжиженного природного газа. Азиатские предприниматели уже выбрали территорию для будущего предприятия — Буреинский участок недр.

- В строительство завода инвесторы готовы вложить 18 миллионов долларов США. Планируемая мощность будущего предприятия - шесть тонн сжиженного природного газа в час. На данный момент уже подписали соглашение о сотрудничестве между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и «По Групп», - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

Сингапурские инвесторы также намерены сотрудничать и с Приморским краем. Здесь азиатские партнеры собираются оборудовать высокотехнологичный комплекс переработки древесины, а также заняться выращиванием соевых бобов и переработкой соевых концентратов и масла.

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