2018-11-16T04:29:05+03:00
Происшествия

Болтливый комсомольчанин сам выдал свой денежный секрет похитителю

В итоге у него тиснули карту с пинкодом и сняли со счета четверть миллиона рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
Болтливый комсомольчанин сам выдал свой денежный секрет похитителюБолтливый комсомольчанин сам выдал свой денежный секрет похитителюФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре задержали предполагаемого похитителя денег. 32-летнего мужчину обвинили в краже 250 тысяч рублей с чужой пластиковой карты, которую он предположительно стащил у своего приятеля. К слову, друг сам проговорился о своем денежном секрете, а дальше план у фигуранта сложился сам собой.

- Про деньги фигурант узнал, когда был в гостях у потерпевшего. Последний собирался потратить финансы на ремонт. Хозяин квартиры и фигурант устроили застолье. Потом пострадавший уснул, а гость поспешил удалиться, предусмотрительно прихватив с собой пластиковую карту и записку пинкодом, которые лежали на комоде, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранту не составило труда обналичить деньги, которые он позже потратил на развлечения и алкоголь. Саму карту он выбросил. Задержанного обвинили в краже и завели на него уголовное дело. Пока идет расследование комсомольчанин находится на свободе под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В следующем году родителям первенцев в Хабаровском крае заплатят 870 миллионов рублей
За здоровьем сахалинских гипертоников проследят GSM-модули
Хабаровскому аэропорту могут присвоить имя первопроходца Ерофея Хабарова
Сельхозпредприятия в Хабаровском крае собираются модернизировать
Хабар из зоосада отметил день рождения
В центре Хабаровска трамвай сошел с рельс
Состав Законодательной думы Хабаровского края пополнил Сергей Ромашков
Пожилую хабаровчанку, переходившую дорогу на зеленый свет, сбили на «зебре»
Хабаровским бизнесменам обеспечат безопасность
Мир древней сказки народов Приамурья откроет для хабаровчан ансамбль «Сэнкурэ»
Губернатор Хабаровского провел личный прием граждан
Уже через месяц юные комсомольчане пойдут в инженерную школу
В Хабаровском крае военные летчики уничтожили эшелон с техникой условного врага
Хабаровчане примерят волшебную шапку Деда Мороза
Сингапурские инвесторы собираются построить в Хабаровском крае малотоннажный завод
Новобранцам из Хабаровского края устроили торжественные проводы
Срок на получение маткапитала в Хабаровском крае сократили
В Хабаровске судебные приставы выбили миллион рублей из алиментщика
Погода в Хабаровске на 16 ноября 2018 года: днем до -5 градусов, небольшой снег
Сахалинец одолжил родственнику машину, в которой позже нашли наркотики и патроны
Поборы в хабаровских школах запретят совсем
Дорожные работы в Хабаровске продлили до конца декабря
Хабаровская молодежь теперь политически подкована
Комсомольчане массово будут решать задачи по математике
Хабаровчане получат еще больше скидок по «Народной карте»