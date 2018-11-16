Болтливый комсомольчанин сам выдал свой денежный секрет похитителю

СЕГОДНЯ 04:28 2018-11-16T04:29:05+03:00

В итоге у него тиснули карту с пинкодом и сняли со счета четверть миллиона рублей

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В Комсомольске-на-Амуре задержали предполагаемого похитителя денег. 32-летнего мужчину обвинили в краже 250 тысяч рублей с чужой пластиковой карты, которую он предположительно стащил у своего приятеля. К слову, друг сам проговорился о своем денежном секрете, а дальше план у фигуранта сложился сам собой.

- Про деньги фигурант узнал, когда был в гостях у потерпевшего. Последний собирался потратить финансы на ремонт. Хозяин квартиры и фигурант устроили застолье. Потом пострадавший уснул, а гость поспешил удалиться, предусмотрительно прихватив с собой пластиковую карту и записку пинкодом, которые лежали на комоде, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранту не составило труда обналичить деньги, которые он позже потратил на развлечения и алкоголь. Саму карту он выбросил. Задержанного обвинили в краже и завели на него уголовное дело. Пока идет расследование комсомольчанин находится на свободе под подпиской о невыезде.