2018-11-16T07:23:15+03:00
Политика

Состав Законодательной думы Хабаровского края пополнил Сергей Ромашков

Получить удостоверение депутата готовится и Сергей Зюбр
Ульяна КОСКИНА
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Состав Законодательной думы Хабаровского края пополнил Сергей РомашковСостав Законодательной думы Хабаровского края пополнил Сергей РомашковФото: Законодательная дума Хабаровского края
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На одного депутата больше стало в Законодательной думе Хабаровского края. К своим коллегам присоединился представитель партии «Единая Россия» Сергей Ромашков. 15 ноября спикер краевого парламента Сергей Луговской вручил ему удостоверение.

Как сообщили в пресс-службе Законодательной думы края, вакантный мандат Ромашкову передали 7 ноября после того, как досрочно сложил полномочия депутат Юрий Минаев. Он занял должность первого зампреда правительства края. В итоге, с учетом мнения Ромашкова, его включили в состав постоянных комитетов по вопросам госустройства и местного самоуправления, а также по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Готовится заступит на должность народного избранника замгендиректора завода «Амурсталь» Сергей Зюбр. В работе он заменит Елену Грешнякову, которую наделили полномочиями члена Совета Федерации от региона. В связи с тем, что Зюбр не смог приехать на заседание думы, удостоверение ему вручат 21 ноября.

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