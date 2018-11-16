2018-11-16T04:52:51+03:00
Политика

В Хабаровском крае военные летчики уничтожили эшелон с техникой условного врага

Участники тренировки также успешно расправились с целями, обозначающими железобетонные конструкции
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае военные летчики уничтожили эшелон с техникой условного врагаВ Хабаровском крае военные летчики уничтожили эшелон с техникой условного врагаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае закончились учения среди экипажей бомбардировочной авиации. Военным поставили ряд летно-тактических задач, одной из которых был пуск ракет по мишени, имитирующей эшелону с техникой условного противника.

- Во время выполнения задания летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М произвели пуски авиационных ракет класса «воздух-поверхность». Также участники тернировки успешно справились и с другими задачами, например, поразили цели, обозначающие пролеты мостов, бункеры и коммуникации, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Среди прочего участники тренировки показали отличные результаты в области аэронавигации и пилотирования по заданному маршруту. Также военнослужащие продемонстрировали навыки в парных и групповых полетах и умение уходить от средств поражения противника.

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