Сельхозпредприятия в Хабаровском крае собираются модернизировать

СЕГОДНЯ 08:25 2018-11-16T08:25:36+03:00

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На поддержку производителей сельхозпродукции Хабаровского края выделят дополнительные субсидии. Такое предложение озвучили на заседании в Законодательной думе региона.

- 45 миллионов рублей покроют затраты на модернизацию производств на птицефабриках племенного птицеводческого завода «Хабаровский» и птицефабрики «Комсомольская», - сообщил руководитель думской фракции «Единой России» Павел Смигин. - Еще более 50 миллионов следует направить на гранты животноводческим молочным фермам. Владельцы сами смогут потратить деньги на инвестпроекты для развитию хозяйств и увеличение объема продукции. Средства перераспределят в рамках соответствующей госпрограммы Хабаровского края.

Предложения депутатов поддержало краевое правительство. Напомним, поправки, которые внесли парламентарии, одобрены во втором чтении законопроекта «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».