2018-11-16T08:06:06+03:00
Дом. Семья

Хабар из зоосада отметил день рождения

Белому медведю в ноябре стукнуло четыре года
Василий ЗАДУНАЕВ
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Хабар из зоосада отметил день рожденияХабар из зоосада отметил день рожденияФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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Маленький Хабар появился на свет четыре года назад в Московском зоопарке. Тогда у медведицы Симоны и медведя Врангеля родилась двойня — нынешняя гордость зоосада «Приамурский» и его сестра. Чуть позже двухлетнего медвежонка самолетом доставили в Хабаровск.

С днем рождения медведя поздравили не только работники учреждения, но и воспитанники школы-интерната №3.

- Старший зоотехник зоосада Елена Короткова рассказала гостям о ежедневном рационе белого медведя Хабара и продемонстрировала его праздничный обед. В качестве основного блюда полярному хищнику предложили кусок жирного мяса, а на десерт – сладкую тыкву, яблоки и виноград. Конечно, был и торт из кабачков, - рассказали сотрудники зоосада.

Когда угощения разложили, к нем подпустили «новорожденного», первым делом он схватил мясо и отправился отобедать в свое укрытие, затем дело дошло и до сладостей.

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