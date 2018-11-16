2018-11-16T06:14:16+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского провел личный прием граждан

Один из вопросов касался достройки проблемных домов бывшего «Дальспецстроя»
Ольга КИВА
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Губернатор Хабаровского провел личный прием гражданГубернатор Хабаровского провел личный прием гражданФото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел личный прием граждан. В итоге общения с жителями региона выяснилось, что жилищный вопрос больше всего волнует хабаровчан.

Один из обратившихся задал вопрос, касающийся достройки проблемных домов бывшего «Дальспецстроя». Его задал представитель инициативной группы дольщиков многоэтажки на улице Выставочной. Тему долгостроя уже обсуждали на недавнем заседании под председательством губернатора. Некоторые проблемы, касающиеся подключения дома к теплу и электроснабжению, уже удалось решить.

- Правопреемником «Дальспецстроя» стало федеральное предприятие «ГВСУ №6». Руководство компании уже пообещало передать 224 квартиры собственникам уже в середине декабря. На данный момент уже оформляют техническую документацию для итоговой приемки дома, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Еще один жилищный вопрос задал житель села Сосновка. Он сирота и до 23 лет не смог собрать нужные документы и встать в очередь на квартиру. Теперь ему только суд поможет ему решить это вопрос. Губернатор поручил краевому министерству ЖКХ оказать сельчанину юридическую помощь.

На плохое качество капитального ремонта в доме на улице Истомина пожаловалась жительница краевой столицы. Она рассказала, что управляющая компания несколько лет назад заключила договор о выполнении работ . Однако в итоге нашлось много недочетов и собственники не подписали акт выполненных работ, но компания-подрядчик не хочет принимать претензии и требует оплату. Губернатор поручил разобраться в этом вопросе и в случае необходимости привлечь для капитального ремонта другого подрядчика.

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