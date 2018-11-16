2018-11-16T06:21:10+03:00
Звезды

Мир древней сказки народов Приамурья откроет для хабаровчан ансамбль «Сэнкурэ»

Для зрителей подготовили яркое театрализованное шоу
Ольга КИВА
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Мир древней сказки народов Приамурья откроет для хабаровчан ансамбль «Сэнкурэ» ФОТО: КГАУК «КНОТОК»Мир древней сказки народов Приамурья откроет для хабаровчан ансамбль «Сэнкурэ» ФОТО: КГАУК «КНОТОК»
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В Хабаровске пройдет оригинальный и очень интересный концерт, в основу которого легли древние сказки народов Приамурья. Яркое событие состоится уже в эти выходные, 18 ноября, в Доме культуры Хабаровского нефтеперерабатывающего завода на улице Орджоникидзе, 14. Начало в 15:00.

- На сцене выступят участники народного хореографического ансамбля «Сэнкурэ». В этом году коллективу исполняется 20 лет. Свой день рождения исполнители решили отметить ярким театрализованным шоу. Во время представления зрители увидят танцы коренных народов Дальнего Востока, в основе которых лежат сюжеты легенд, песен, сказаний и обрядов. Кроме того, атмосферу сказочности создадут необычная танцевальная пластика, интересный реквизит и яркие костюмы, - рассказали в пресс-службе КГАУК «КНОТОК».

Ансамбль «Сэнкурэ» участвует в крупных региональных мероприятиях, выступал в Китае, Японии, Чехии, Германии и Южной Корее. В России творческую оригинальность коллектива уже оценили в Москве, Ростове-на-Дону, Томске, Таганроге, Владивостоке и Благовещенске. Кроме того, коллектив представлял дальневосточный регион во время Олимпиады - 2014 в Сочи, на Днях Дальнего Востока в Москве в 2017году, а также на выставке «Улицы Дальнего Востока», которая проходила во время Восточного экономического форума во Владивостоке в этом году.

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