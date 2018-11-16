Пожилую хабаровчанку, переходившую дорогу на зеленый свет, сбили на «зебре»

СЕГОДНЯ 06:59 2018-11-16T06:59:40+03:00

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Вчера, 15 ноября, в Индустриальном районе Хабаровска произошла дорожная авария, в которой пострадала 76-летняя женщина. Пенсионерка переходила дорогу по «зебре» на зеленый свет, но дойти до противоположного края ей не удалось — ее сбила машина. Водитель Тоуота Тоуоасе выезжал с прилегающей территории на улице Суворова и наехал на пенсионерку.

Как сообщил источник «КП», позже у пострадавшей диагностировали ушибы мягких тканей лопаточной области с обеих сторон, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины головы. Пожилую женщину госпитализировал в нейрохирургическое отделение.

По предварительной информации, стаж водителя иномарки — восемь лет. Экспертиза показала, что он был трезв на момент аварии. В отношении 26-летнего автолюбителя вынесли определение за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшему.