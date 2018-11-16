Хабаровскому аэропорту могут присвоить имя первопроходца Ерофея Хабарова

СЕГОДНЯ 08:51 2018-11-16T08:51:25+03:00

За это имя чаще всего голосуют жители региона

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В Хабаровском крае продолжается голосование за более подходящее имя для аэропорта «Нового». В шорт-лист вариантов вошли три кандидатуры — первопроходец Ерофей Хабаров, набравший на сегодняшний день наибольшее количество голосов, Николай Муравьев-Амурский и Геннадий Невельской. Всего проголосовали за новое имя на данный момент участвовали больше пяти тысяч жителей края.

- Это только предварительные итоги, голосование продлится до 30 ноября. Чтобы участвовать в нем нужно авторизоваться на сайте ВеликиеИмена.рф и сделать свой выбор. Также варианты ответов принимаются через социальные сети или по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Кстати, заполнить анкету можно и в специальном выпуске федерального печатного издания «Комсомольская правда». Напомним, в конце проекта «Великие Имена» переименуют 47 аэропортов. В акции участвует не только Хабаровск, но и Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Магадан и другие города, в которых ждут изменений.