2018-11-16T07:36:16+03:00
Происшествия

В центре Хабаровска трамвай сошел с рельс

Его передняя часть оказалась на соседних путях
Ольга КИВА
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В центре Хабаровска трамвай сошел с рельсВ центре Хабаровска трамвай сошел с рельсФото: Социальные сети
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Утро 16 ноября в Хабаровске было снежным и напряженным для некоторых видов транспорта. Так, на Амурском бульваре рядом с рынком произошла дорожная авария, участником которой стал трамвай. На кадрах видно, что передняя часть электротранспорта оказалась на соседних путях, а задняя находилась на рельсах, по которым ехал вагон.

Сообщение об инциденте уже разлетелось по социальной сети и привлекло внимание пользователей, которые не смогли удержаться от комментариев. Некоторые пользователи стали строить шуточные догадки о том, почему так случилось. Один написал, что «трамвай просто за был зимнюю резину обуть», другой предположил, что электрический транспорт зимние катки не воткнул, третий удивился - «в Хабаровске это стало традицией?».

К слову, там же в социальной сети опубликовано видео утренней аварии на улице Суворова. Там на заснеженной дороге столкнулись автобус и иномарка, у которой практически полностью снесена передняя часть.

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В центре Хабаровска трамвай сошел с рельс
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