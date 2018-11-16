2018-11-16T09:41:48+03:00
Общество

В следующем году родителям первенцев в Хабаровском крае заплатят 870 миллионов рублей

Получать деньги будут семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года
Ольга КИВА
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В следующем году родителям первенцев в Хабаровском крае заплатят 870 миллионов рублейВ следующем году родителям первенцев в Хабаровском крае заплатят 870 миллионов рублейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В хабаровском крае посчитали, сколько денег понадобится на выплату пособия на первенцев в 2019 году. В итоге получилось 870 миллионов рублей. Именно такую сумму запланировали в федеральном бюджете. И это с учетом тех заявителей, кто уже оформил пособие ранее.

С начала года пособие назначили почти двум тысячам семей. Еще 142 заявления находятся на рассмотрении. К слову, после 1 января 2018 года в регионе родилось около четырех тысяч первенцев. На выплаты в этом году выделили 225 миллионов рублей.

- Семьи, в которых родился первенец и был усыновлен первый ребенок, получают пособие в размере 13 тысяч 386 рублей. Выплаты поступают, пока малышу не исполнится полтора года. При этом родителям напоминают, что необходимо повторно подать документы ровно через год после рождения малыша в центре социальной поддержки населения по месту жительства либо в многофункциональных центрах, - прокомментировали в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, будущие получатели пособия также должны подтвердить, что доход семьи не превышает прожиточный минимум больше чем в полтора раза. На данный момент величина прожиточного минимум на человека составляет 20 тысяч 710 рублей.

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