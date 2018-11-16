Комсомольчанка получила новые окна и потеряла 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-16T10:07:19+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре в поле зрения полицейских попал 25-летний мастер по установке окон. Парень выполнял заказ по остеклению балкона и довел свою работу до конца. Однако позже его задержали, но претензии к нему были отнюдь не по качеству предоставленной услуги. Его обвини в раже 80 тысяч рублей.

- По версии следствия, фигурант прихватил деньги, когда покидал квартиру. Купюры лежали в дамской сумочке, а когда потерпевшая заглянула в нее после уходя парня, с ужасом обнаружила, что их там нет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оконного мастера задержали, но к тому моменту деньги он уже потратил на себя любимого. Против парня завели уголовное дело по статье «Кража». На время расследования его отпустили на свободу под подписку о невыезде.