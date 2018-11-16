В Хабаровске встречают новичка команды «тигров»

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-16T10:55:36+03:00

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Хоккейный клуб «Амур» заключил контракт на один сезон с чешским голкипером Мареком Лангхамером. Новичок прибудет в краевую столицу завтра, 17 ноября, и приступит к подготовке к ноябрьской домашней серии.

- Марек Лангхамер родился 22 июля 1994 года в чешском городе Моравска-Тршебова. Свою карьеру в хоккее он начал в чешском клубе «Пардубице», выступал за юниорскую и молодёжные национальные команды своей страны. В 18 лет переехал в Северную Америку. Там он играл шесть неполных сезонов, выступая в WHL, ECHL, АХЛ и НХЛ, - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Амур».

До команды «тигров» Марек выступал за «Комету» из Брно. В прошлом сезоне он провел девять матчей за эту команду, стал победителем Чешской Экстралиги. В этом сезоне провёл восемь матчей за «Комету».