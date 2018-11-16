Мольбы хабаровчан защитить лес в Хабаровском крае наконец-то услышали

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-16T12:04:30+03:00

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В Хабаровском крае появилась еще один государственный заказник под названием «Щебенчиха». Особый статус присвоили территории в Вяземском районе. Такое решение власти региона приняли из-за многочисленных просьб местных жителей защитить растения от угрозы промышленных вырубок. Кроме того, статус охраняемой территории поможет решить экологические проблемы - защитить природу низкогорий бассейна Уссури и сохранить важные природные функции местных лесов.

- Теперь на территории заказника нельзя вырубать деревья. Достоянием здесь являются ценные хвойные-широколистные леса, которые могли попасть под промышленную заготовку, - рассказал Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды.

В заказнике три участка общей площадью девять с половиной тысяч километров. Здесь насчитывают больше тысячи видов растений и грибов, из которых 29 занесены в Красную книгу России. Кроме того, на территории природоохранной территории обитают 35 редких и исчезающих видов животных.