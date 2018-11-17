Хабаровские прокуроры заинтересовались работой благотворительного фонда

СЕГОДНЯ 04:39 2018-11-17T04:39:45+03:00

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Работники прокуратуры Кировского района встретились с председателем Хабаровского краевого благотворительного фонда активного развития, интеграции детей-инвалидов. Стражей порядка порядка интересовало, как работает организация и главное откуда берет деньги? На эти вопросы правоохранители смогли получить исчерпывающий ответ.

- Деятельность фонда связана с оказанием социальной поддержки в развитии детей-инвалидов. Среди прочего сотрудники учреждения занимаются адаптацией своих подопечных к обществу. При чем все работники трудятся здесь на безвозмездной основе. Основным источником финансирования деятельности фонда является спонсорская помощь, - рассказали в прокуратуре Кировского района.

Часть встречи стороны посвятили обсуждению трудностей, с которыми работникам фонда приходится сталкиваться в процессе работы. Итогом встречи стало решение о продолжении постоянного обмена информацией с фондом. В случае нарушения закона работники прокуратуры пообещали принимать полный комплекс мер реагирования.