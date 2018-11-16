Расписание трамваев и автобусов в Хабаровске измениться в ноябре
В краевой столице изменили расписание автобусов и трамваев. Так, с 24 ноября трамвайный маршрут №2 будет отправляться:
- в 7:36, 9:26 и 16:46 от остановки «Картонно-рубероидный завод» и следовать до конечной остановки «Железнодорожный вокзал»;
- в 18:36 от остановки «Картонно - рубероидный завод» курсировать до остановки «Депо №1»;
- в 6:40, 8:30, 15:50, 17:40 от остановки «Железнодорожный вокзал» до остановки «Картонно-рубероидный завод»;
- в 10:20 от остановки «Железнодорожный вокзал» до остановки «Депо № 1».
В выходные дни трамваи маршрута № 6 будут отправляться:
- от остановки «Школа № 19» в 7:41, 9:01, 11:41, 13:01, 14:21, 17:01 и 18:21;
- от остановки «Питомник Лукашова» трамвай этого маршрута начнется трогаться в 8:20, 9:40, 12:20, 13:40, 15:00, 17:40 и 19:00.
С 26 ноября в вечернее время количество автобусных рейсов маршрутах №10 «Ул. Калинина – Подсобное хозяйство» и №18 «Индустриальный поселок – Аэропорт» увеличат.
В будние дни и субботу начнет курсировать еще один дополнительный автобус на маршруте № 10, который будет отправляться от остановки «Подсобное хозяйство» в 19:47. От конечной остановки «Улица Калинина» он будет отъезжать в 20:50.
В будние дни на маршруте №18 появится еще один автобус, отправляющийся от останововки «Индустриальный поселок» в 18:38.