СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-16T11:30:44+03:00

Расписание трамваев и автобусов в Хабаровске измениться в ноябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые изменения вступят в силу уже 24 ноября

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В краевой столице изменили расписание автобусов и трамваев. Так, с 24 ноября трамвайный маршрут №2 будет отправляться:

- в 7:36, 9:26 и 16:46 от остановки «Картонно-рубероидный завод» и следовать до конечной остановки «Железнодорожный вокзал»;

- в 18:36 от остановки «Картонно - рубероидный завод» курсировать до остановки «Депо №1»;

- в 6:40, 8:30, 15:50, 17:40 от остановки «Железнодорожный вокзал» до остановки «Картонно-рубероидный завод»;

- в 10:20 от остановки «Железнодорожный вокзал» до остановки «Депо № 1».

В выходные дни трамваи маршрута № 6 будут отправляться:

- от остановки «Школа № 19» в 7:41, 9:01, 11:41, 13:01, 14:21, 17:01 и 18:21;

- от остановки «Питомник Лукашова» трамвай этого маршрута начнется трогаться в 8:20, 9:40, 12:20, 13:40, 15:00, 17:40 и 19:00.

С 26 ноября в вечернее время количество автобусных рейсов маршрутах №10 «Ул. Калинина – Подсобное хозяйство» и №18 «Индустриальный поселок – Аэропорт» увеличат.

В будние дни и субботу начнет курсировать еще один дополнительный автобус на маршруте № 10, который будет отправляться от остановки «Подсобное хозяйство» в 19:47. От конечной остановки «Улица Калинина» он будет отъезжать в 20:50.

В будние дни на маршруте №18 появится еще один автобус, отправляющийся от останововки «Индустриальный поселок» в 18:38.