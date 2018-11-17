СЕГОДНЯ 02:47 2018-11-17T02:47:18+03:00

Погода в Хабаровске 17 ноября 2018 года: днем до -6 градусов, без осадков Фото: Борис КОКУРИН

Северный арктический фронт покидает регион, в край приходит настоящая ноябрьская погода

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -4-6.

В Хабаровске без осадков, ветер юго-западный 12-17 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -4-6.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем -2-4.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 15-20 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем -2-4.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 13-18 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -7-9.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -8-10

В Николаевске-на-Амуре снег. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -6-8.

В Охотске небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем -4-6.