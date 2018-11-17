2018-11-17T06:09:57+03:00
Общество

В Хабаровском крае для автобусов закрыли дорогу на Ванино и Комсомольск

Причина введенного ограничения – плохая погода
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае для автобусов закрыли дорогу на Ванино и КомсомольскВ Хабаровском крае для автобусов закрыли дорогу на Ванино и КомсомольскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Ограничение на автодороге Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре было введено вечером 16 ноября. По данным дальневосточного УГМС все выходные в северных районах края и особенно на побережье ожидается обильны осадки с мокрым снегом и сильное увеличение ветра. На Комсомольской трассе в наиболее труднопроходимом месте организованно дежурство военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России.

- В состав оперативных групп входят 6 человек личного состава и два полноприводных автомобиля. Они дежурят в районе 24 километра и оснащены аварийно-спасательным и шанцевым инструментом. Спасатели при необходимости будут помогать преодолевать трудные участки дороги, возвращать транспортные средства на дорожное полотно при съезде в кювет. Также на базе автомобилей могут быть организованы пункты обогрева, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Так же к реагированию на чрезвычайные ситуации готовы и спасатели ДВРПСО, специально для помощи водителям они подготовили технику высокой проходимости.

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