2018-11-17T07:36:38+03:00
Происшествия

Рука сам потянулась: в Комсомольске-на-Амуре воришка стащил мобильник из дамской сумки

Преступление удалось раскрыть по горячим следам
Борис КОКУРИН
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Рука сам потянулась: в Комсомольске-на-Амуре воришка стащил мобильник из дамской сумкиРука сам потянулась: в Комсомольске-на-Амуре воришка стащил мобильник из дамской сумкиФото: Борис КОКУРИН
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В отделение полиции города Юности обратилась девушка, которая рассказала, что кто-то пока она сидела в кафе похитил ее мобильный телефон стоимостью в 20 тысяч рублей. Оперативники переговорили с персоналом заведения, отсмотрели камеры видеонаблюдения и нашли подозреваемого в совершении преступления. Взяли его достаточно быстро. Оказалось, что это 32-летний житель Комсомольска-на-Амуре, ранее неоднократно имевший проблемы с законом. В частности, его несколько раз привлекали к уголовной ответственности за кражи.

- Нашими сотрудниками было установлено, что накануне преступления подозреваемый находился в том же кафе, что и потерпевшая. Мужчина увидел, что одна из посетительниц заведения отошла от своего столика и оставила дамскую умку без присмотра. Злоумышленник воспользовался ситуацией, достал из нее сотовый телефон и скрылся, рассказали в УМВД России по хабаровскому краю.

Как во время следствия объяснил свой поступок мужчина – телефон он взял исключительно для себя. Как только им заинтересовались в полиции он тут же отдал похищенный гаджет служителям закона.

Сейчас в отношении любителя чужих телефонов возбуждено уголовное дело по статье «Кража», за которое предусмотрено пять лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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