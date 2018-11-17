Рука сам потянулась: в Комсомольске-на-Амуре воришка стащил мобильник из дамской сумки

СЕГОДНЯ 07:36 2018-11-17T07:36:38+03:00

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В отделение полиции города Юности обратилась девушка, которая рассказала, что кто-то пока она сидела в кафе похитил ее мобильный телефон стоимостью в 20 тысяч рублей. Оперативники переговорили с персоналом заведения, отсмотрели камеры видеонаблюдения и нашли подозреваемого в совершении преступления. Взяли его достаточно быстро. Оказалось, что это 32-летний житель Комсомольска-на-Амуре, ранее неоднократно имевший проблемы с законом. В частности, его несколько раз привлекали к уголовной ответственности за кражи.

- Нашими сотрудниками было установлено, что накануне преступления подозреваемый находился в том же кафе, что и потерпевшая. Мужчина увидел, что одна из посетительниц заведения отошла от своего столика и оставила дамскую умку без присмотра. Злоумышленник воспользовался ситуацией, достал из нее сотовый телефон и скрылся, рассказали в УМВД России по хабаровскому краю.

Как во время следствия объяснил свой поступок мужчина – телефон он взял исключительно для себя. Как только им заинтересовались в полиции он тут же отдал похищенный гаджет служителям закона.

Сейчас в отношении любителя чужих телефонов возбуждено уголовное дело по статье «Кража», за которое предусмотрено пять лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.