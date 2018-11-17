Телефонный мошенник обманул на Сахалине около сорока местных жителей

СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-17T08:48:15+03:00

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Правоохранительные органы насторожило то, что в последние время на Сахалине резко выросло количество телефонных мошенничеств. За короткий период в полицию обратились около 40 человек, большинство из них – пенсионеры. Причем суммы, которые потеряли пожилые люди были для них весьма значительными. В ходе мониторинга ситуации выяснилось, что обман мобильных абонентов, зарегистрированных в основном регионе, идет планомерно и целенаправленно, по одной и той же схеме, что указывало на то, что обманывает людей один и тот же человек.

Действовал он просто и незатейливо. Звонил людям, представлялся родственником и говорил, что скоро заедет в гости. Затем перезванивал и рассказывал душещипательную историю о том, как его поймали за нарушение ПДД, он пытался дать инспектору взятку, но тот хочет завести на него уголовное дело. Для улаживания проблем с законом он просил перевести на карту крупную сумму денег.

- Нашим сотрудникам удалось вычислить и задержать подозреваемого, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области. – Им оказался 35-летний мужчина, причем звонил он из республики Адыгея. При обысках у него обнаружили сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Сотрудники полиции установили, что в общей сложности мошенник похитил у сахалинцев один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».