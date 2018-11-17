Губернатор Хабаровского края пообещал дачникам новый рынок и два логистических центра

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-17T10:33:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сергей Фургал поздравил дачников с краевым Днем садовода. Праздник был учрежден 19 лет назад региональным правительством. Сегодня глава края на торжественном собрании вручил самым активным из них благодарственные письма и пообещал построить сельскохозяйственный рынок, места на котором получат только те, кто сам выращивал урожай.

- Поддержка садоводов и дачников – один из наших приоритетов, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Поэтому в дополнение к рынку в Хабаровске и Комсомольске будет построено два логистических центра, на которые любой дачник сможет привезти свою продукцию для продажи торговым сетям. Мы сегодня осознаем и хорошо понимаем, что, если не будет садоводов, никакой бизнес не обеспечит нас экологически чистыми продуктами.

Сегодня более трехсот тысяч жителей края занимаются выращиванием овощей и фруктов на собственных приусадебных участках. Именно они поставляют более половины картофеля и овощей на сельскохозяйственный рынок региона.