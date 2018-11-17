Избили пассажиров и ограбили прохожего: на Камчатке арестовали двух грабителей
Две молодых людей в руках одного из которых была чужая куртка сразу привлекли внимание патрульного экипажа россгвардейцев, тем более что неподалеку стоял человек без верхней одежды. Как только патрульный автомобиль приблизился к подозрительным парням один из них кинулся наутек. Его взяли через несколько часов.
Выяснилось, что помимо уличного грабежа – подельники избили прохожего, сняли с него куртку, шапку и отняли мобильный телефон – они буквально полчаса назад они избили пассажиров автобуса.
- Сотрудники полиции установили, что молодые люди причастны к совершению и другого противоправного деяния, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю. - В маршрутном автобусе они спровоцировали конфликт с пассажирами, 17-летним учащимся техникума и 19-летним продавцом. После словесной перепалки один из злоумышленников ударил продавца по голове бутылкой из-под пива, потребовав отдать ему деньги, в это время второй ударил подростка по лицу, сломав мальчику нос.
В отношении старшего подозреваемого, который и был основным зачинщиком, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Нападением в автобусе сейчас занимается следственный комитет.