Погода в Хабаровске на 18 ноября 2018 года: днем до -5, ветрено
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -2-4.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем -10-12.
В Бикине осадков не ожидается. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем -11-13.
В Советской Гавани ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью 9-11. Днем +1-1. Осадков не будет.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -4-5.
В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -8-10.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -4-6.
В Охотске по прогнозам синоптиков ожидается метель. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -5-7.