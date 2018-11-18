СЕГОДНЯ 02:57 2018-11-18T02:58:24+03:00

Погода в Хабаровске на 18 ноября 2018 года: днем до -5, ветрено ФОТО: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Самая низкая температура в Чегдомыне, а в Бикине столбик термометра поднимется до +1

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -2-4.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем -10-12.

В Бикине осадков не ожидается. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем -11-13.

В Советской Гавани ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью 9-11. Днем +1-1. Осадков не будет.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -4-5.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -8-10.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -4-6.

В Охотске по прогнозам синоптиков ожидается метель. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -5-7.