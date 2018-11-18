В Комсомольске-на-Амуре появится больше рабочих мест

СЕГОДНЯ 04:28 2018-11-18T04:28:31+03:00

Для этого в план социально-экономического развития города внесли изменения

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В Комсомольске-на-Амуре вплотную займутся улучшением городской инфраструктуры и созданием рабочих мест. Ради этого в план комплексного социально-экономического развития включили новые проекты, также направленные на повышение привлекательности города. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В план включены новые проекты по созданию центра содействия строительству в Комсомольске-на-Амуре, развитию инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кабмина.

Напомним, долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре утвердили распоряжением Правительства от 18 апреля 2016 года. На данный момент уже скорректировали его финансирование на 2018-2020 годы. Правки внесли с учётом решений, принятых на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития.