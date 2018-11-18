Заведенный автомобиль у хабаровчанина увели прямо из-под носа

СЕГОДНЯ 06:01 2018-11-18T06:01:04+03:00

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Житель Хабаровска обратился в полицию с просьбой найти его машину. Авто, по его словам, угнали с парковки рядом с магазином, в который он забежал на несколько минут. Когда 23-летний потерпевший вернулся его иномарки и след простыл.

- Молодой водитель также сообщил, что не стал глушить машину и оставил ее вместе с ключами на парковке. Угонщик быстро сориентировался и прибрал к рукам чужое имущество. Позже оперативники обнаружили пропажу на улице Горького, правда вид ее уже был заметно потрепан, потому что машина попала в дорожную аварию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемым в преступлении стал 22-летний хабаровчанин. Его задержали и допросили. Как оказалось парень, который до этого привлекался за грабеж и сбыт краденного, хотел покататься. Однако он не справился с управлением и попал в аварию.

На задержанного завели уголовное дело, на время расследования с фигуранта взяли подписку о невыезде. Максимально-возможное наказание для любителя чужих машин – это лишение свободы на срок до пяти лет.