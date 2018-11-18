2018-11-18T12:18:18+03:00
Происшествия

Пожар в частном доме в ЕАО: сельчанин остался без жилья из-за собственной неосмотрительности

Мужчина оставил без присмотра растопленную печь
Ольга КИВА
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Пожар в частном доме в ЕАО: сельчанин остался без жилья из-за собственной неосмотрительностиПожар в частном доме в ЕАО: сельчанин остался без жилья из-за собственной неосмотрительностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель поселка Волочаевка-2 в ЕАО остался без жилья из-за собственной неосмотрительности. Мужчина растопил печь и отправился по делам. Постепенно она разогрелась, да настолько сильно, что случился пожар. О происшествии на пульт пожарно-спасательной службы сообщили соседи погорельца сегодня, 18 ноября. Звонившие рассказали, что из дома валит дым, а внутри помещения бушует пламя.

- Прибывшие огнеборцы увидели дом, полностью объятый огнем. Они локализовали пламя, не дали ему перекинуться на другие постройки – летнюю кухню и деревянный сарай, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Если бы хозяин дома остался дома и контролировал процесс разгорания печи, то трагедии удалось бы избежать или, по крайней мере, минимизировать риски. Дом, к сожалению, спасти не удалось. Пострадавших нет. Стоимость ущерба рассчитают в ближайшее время.

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