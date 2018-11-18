Дорога на Ванино и Комсомольск-на-Амуре снова открыта для движения

СЕГОДНЯ 07:25 2018-11-18T07:25:19+03:00

Дорога до Ванино и Комсомольска-на-Амуре снова открыта для движения Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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18 ноября в 11:00 сняли ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге «Хабаровск - Лидога – Ванино» с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Запрет из-за непогоды, во власти которой вновь оказался регион, ввели 16 ноября. Кроме того, на Комсомольской трассе дежурили военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России.

На данный момент погодные условия нормализовались, но последствия плохой погоды остались, например, в виде гололеда. Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать простые правила безопасности при движении по ледяной поверхности. Так, автомобилистам советуют снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов, аккуратно нажимать на педаль тормоза, а также применять торможение двигателем, все маневры на льду нужно совершать аккуратно, без резких движений, чтобы машину не закрутило. Также автовладельцам напоминают, что на дороге, покрытой наледью, расстояние между автомобилями должно соответствовать скорости автомобиля, умноженной на два.

Пешеходам рекомендуют держаться подальше от проезжей части, одевать обувь с нескользкой подошвой. Чтобы увеличить силу трения на подошвы можно приклеить пластырь, натереть их наждачной бумагой или перед выходом наступить в песок. Передвигаться нужно, ступая на всю подошву, руки при этом нужно держать в кармане, пожилым людям лучше иметь при себе трость с резиновой набойкой.

В случае происшествия нужно звонить по телефонам «101» или «112».

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: (4212) 41-62-62.