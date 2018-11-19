Хабаровчанка с боем выбила деньги за ошибку в своих анализах крови

СЕГОДНЯ 02:02 2018-11-19T02:03:30+03:00

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Жительница краевой столицы заплатила деньги за анализы, которые не смогла получить. Женщина совершенно справедливо потребовала вернуть деньги за не оказанную услугу, но неожиданно получила отказ. Однако оставлять все, как есть, она не хотела и решила действовать иначе.

- Хабаровчанка обратилась в Роспотребнадзор и попросила разобраться в ситуации. С ее слов было ясно, что результаты ей не выдали, потому что они некорректны. Женщине предложили сдать кровь еще раз за счет клиники, но она отказалась и потребовала вернуть деньги. Ей в ответ тоже сказали категоричное «нет», сославшись на то, что процедура забора крови и необходимые материалы оплачиваются отдельно, и эти деньги не подлежат возврату, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В медицинской организации нарушили закон «О защите прав потребителей», отказавшись вернуть деньги. На это-то и указали проверяющие руководству учреждения, которому объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства и любезно предложили вернуть оплату добровольно. Что медицинская компания и сделала.