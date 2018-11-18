2018-11-18T11:32:43+03:00
Происшествия

Полыхающий автомобиль пришлось объезжать хабаровским водителям ночью

Машина горела посреди дороги в районе остановки «Виадук»
Ольга КИВА
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Полыхающий автомобиль пришлось объезжать хабаровским водителям ночьюПолыхающий автомобиль пришлось объезжать хабаровским водителям ночьюФото: Социальные сети
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В ночь с 17 на 18 ноября произошла авария, в результате которой дотла выгорел автомобиль. Полыхающую машина сняли на видео очевидцы, позже ролик появился в сети и тут же собрал кучу лайков и комментариев. Кроме удивления, подкрепленного смайликами, и разочарования пользователи сети опубликовали мнение очевидцев, наболевшие вопросы по поводу соблюдений правил дорожного движения и даже сравнение с киносюжетами:

«Мы проезжали видели прям пламя огромное, ужасно про жертвы не известно».

«Форсаж отдыхает и Вин Дизель нервно курит в стороне».

«Да когда ж все начнут соблюдать пдд? Наверное никогда, потому что когда большая часть соблюдает, нервные обзывают их тихоходами».

Предварительно известно, что Toyota Corollа загорелась после столкновения с Toyota Prius. Очевидцы утверждают, что водитель первой не убедился в безопасности маневра и стал поворачивать налево. Вдруг, на большой скорости в иномарку влетела Toyota Corollа.

Огонь полностью уничтожил машину, но, те же очевидцы в комментариях отметили, что пострадавших, к счастью нет. Автоинспекторы пока не дали официальных комментариев по этому инциденту. Они заняты проверкой обстоятельств произошедшего и выяснением причины взрыва.

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