Полыхающий автомобиль пришлось объезжать хабаровским водителям ночью
В ночь с 17 на 18 ноября произошла авария, в результате которой дотла выгорел автомобиль. Полыхающую машина сняли на видео очевидцы, позже ролик появился в сети и тут же собрал кучу лайков и комментариев. Кроме удивления, подкрепленного смайликами, и разочарования пользователи сети опубликовали мнение очевидцев, наболевшие вопросы по поводу соблюдений правил дорожного движения и даже сравнение с киносюжетами:
«Мы проезжали видели прям пламя огромное, ужасно про жертвы не известно».
«Форсаж отдыхает и Вин Дизель нервно курит в стороне».
«Да когда ж все начнут соблюдать пдд? Наверное никогда, потому что когда большая часть соблюдает, нервные обзывают их тихоходами».
Предварительно известно, что Toyota Corollа загорелась после столкновения с Toyota Prius. Очевидцы утверждают, что водитель первой не убедился в безопасности маневра и стал поворачивать налево. Вдруг, на большой скорости в иномарку влетела Toyota Corollа.
Огонь полностью уничтожил машину, но, те же очевидцы в комментариях отметили, что пострадавших, к счастью нет. Автоинспекторы пока не дали официальных комментариев по этому инциденту. Они заняты проверкой обстоятельств произошедшего и выяснением причины взрыва.