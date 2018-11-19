Матч «СКА-Нефтяник» - «Енисей» 18 ноября: «армейцы» забивали один гол за другим

СЕГОДНЯ 02:28 2018-11-19T02:28:59+03:00

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В минувшее воскресенье, 18 ноября, хоккеисты «СКА-Нефтяник» встретились на льду «Арены-Ерофей» с красноярским «Енисеем». Это был первый домашний матч чемпионата России-2018/19, который закончился победой хабаровчан.

- Встреча двух старинных соперников заинтересовала хабаровских болельщиков. Соперник выступал в ранге вице-чемпионов России. Красноярцы и хабаровчане долго присматривались друг к другу, и каждая сторона особенно тщательно защищала свои ворота. К концу первого получаса уже были забиты два мяча, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник.

Дальше количество голов только увеличивалось. При этом Эрик Петтерсон и Алан Джусоев забили три из четырех мячей. Эти игроки в прошлом сезоне выступали за «Енисей».

Во втором тайме красноярцы сопротивлялись, как могли, но хабаровчане полностью владели ситуацией. На 80-минуте разрыв достиг четырех мячей. Последний гол этого матча забил новобранец «красно-черных» Юрий Викулин, неотразимо пробивший под перекладину после розыгрыша углового удара. Игра закончилась со счетом 8:4.

Впереди у «армейцев» домашняя игра с казанским «Динамо», которая пройдет 22 ноября. Начало в 19:00.