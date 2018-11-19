СЕГОДНЯ 03:00 2018-11-19T03:00:33+03:00

В домах на улицах Суворова и Ворошилова в Хабаровске отключили горячую воду Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сегодня, 19 ноября, в Индустриальном районе Хабаровска семь домов остались без горячей воды. Ресурс отключили из-за порыва в подвале в 8:30. На данный момент водоснабжения отсутствует в домах №44, 46, 48 и 50 на улице Суворова, и в домах № 20, 22 и 24 на улице Ворошилова.

В городе не работает 98 лифтов.

В минувшие сутки на городских дорогах работали 25 машин предприятий благоустройства, в том числе ночью 17 единиц техники. Рабочие не только чистили дорожное полотно от снега и наледи, но и посыпали его песчано-соляной смесью. Всего за сутки использовали почти 78 тонн вещества.

Как сообщили в городской администрации, сегодня на городских улицах будут работать 56 единиц техники и 50 дорожных рабочих. Им предстоит обеспечить движение общественного транспорта, посыпать скользкие участки дороги, почистить прибордюрные зоны и остановки общественного транспорта.

В воскресенье произошло 26 дорожных аварий. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 752 раза.

Сегодня в городе будет курсировать 637 единиц общественного транспорта. Среди них 581 автобус, 36 трамваев и 20 троллейбусов. Еще 57 автобусов вышли в рейс на пригородные маршруты.