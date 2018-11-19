Ливневые решетки массово исчезают с улиц Хабаровска

СЕГОДНЯ 03:31 2018-11-19T03:32:11+03:00

Невидимые воры в день снимают больше 20 изделий, чтобы потом сдать их в пункт приема металлолома

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В Хабаровске всерьез обеспокоены пропажей ливневых решеток с улиц города. По последним данным, ежедневно с городских улиц исчезают больше 20 изделий. В общей сложности в начала года удалось восстановить более 700 люков дождеприемника. Ущерб от краж составил больше семи миллионов рублей.

- Сварщики изготавливают до тридцати решеток в день самых разных размеров. Их расхватывают сразу же, практически из-под сварочного аппарата, чтобы быстро закрыть зияющие дыры на городских улицах, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Похитители ливневых решеток орудуют, в основном ночью. Выследить их и уж тем более поймать крайне сложно. Однако не всем ворам удается уйти от наказания. Так, один беспечный нарушитель попал в объектив видеокамеры, когда загружал чугун с улицы Шевченко в кузов своей машины. Другой злоумышленник попал в руки полицейских неделю назад. Он орудовал на улице Павла Морозова. Материалы по факты кражи муниципального имущества уже передали в УВД Хабаровска.