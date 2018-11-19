Главного инженера из хабаровского «Водоканала» осудят за растрату и хранение боеприпасов

СЕГОДНЯ 03:55 2018-11-19T03:55:48+03:00

По версии следствия, мужчина и его подельники наживались на разнице между реальными и завешенными ценами при покупке оборудования для строительства водозабора на Тунгусском месторождении

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В Хабаровске перед судом предстанет главный инженер МУП «Водоканал», которого обвиняют сразу по четырем статьям – растрата, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и незаконное хранение боеприпасов.

- Следствие полагает, что обвиняемый входил в составе организованной группы, созданной руководителем «Водоканала». Он использовал свое служебное положение и растратил бюджетные средства, выделенные на строительство водозабора на Тунгусском месторождении в Хабаровске, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Как выяснилось, аферу фигурант и его подельники провернули в несколько этапов. Сначала они подписали акты приема-передачи поставленного насосного оборудования для предприятия на сумму почти 20 миллионов рублей. Эта стоимость была завышена, разницу между реальной и указанной ценой соучастники обратили в свою пользу. По этой же схеме они растратили почти 145 миллионов рублей, якобы закупив электротехническое оборудование, необходимое для строительства водозаборного сооружения на Тунгусском месторождении.

Еще 27 миллионов главный инженер с приятелями «освоили» за счет договора с аффилированной организацией на поставку оксихлорида алюминия. Кроме того, обвиняемый совместно с руководителем муниципального предприятия и его заместителем получили от директора коммерческой фирмы 28 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа за беспрепятственную приемку установленного по завышенной цене оборудования.

В завершении списка криминальных побед остается добавить, что фигурант вместе с руководителем «Водоканала» подключили к централизованной сети холодного водоснабжения коммерческую организацию, принадлежащую их родственникам. Работа стоила пять миллионов рублей и оплатили ее деньгами предприятия по фиктивному договору.

Патроны к огнестрельному оружию у главного инженера нашли при обыске. Разрешения на них у мужчины не оказалось и за это ему тоже придется ответить по закону.